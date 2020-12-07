На сегодняшнем брифинге в минздраве обсудили возможность ограничения поездок в РФ и по регионам из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева предположила, что речь идет про популярные города, то есть Москву и Санкт-Петербург.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов отметил, что сейчас нужно соотносить свои желания с рисками. Если человек хочет поехать куда-то, то лучше остаться дома. В случае с рабочей поездкой ситуация иная.