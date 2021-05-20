Вчера, 19 мая министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин подписал приказ об ограничении пребывания граждан в лесах.

Это связано с высокой пожароопасностью, поскольку в связи с высыханием травы возникает угроза возникновения ЧП.

Запрет действует в течение 21 дня, речь идет об Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Вязовском, Дьяковском, Екатериновском, Ершовском, Красноармейском, Калининском, Лысогорском, Макаровском, Марксовском, Новобурасском, Петровском, Пугачевском, Романовском, Саратовском, Усовском, Черкасском, Ширококарамышском и Энгельсском лесничествах области, во всех участковых лесничествах, всех кварталах и выделах.

Нельзя проводить культурно-массовые мероприятия в лесах, заезжать туда, заходить, разводить костры, сжигать мусор, стерни, пожнивных и порубочных остатков и проводить все виды пожароопасных работ.