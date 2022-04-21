Сегодня, 21 апреля, в Саратовской области ввели особый противопожарный режим. Такая информация указана в постановлении правительства.

Запрет распространяется на территории, подверженные угрозе лесных и других природных пожаров, в частности, в организациях отдыха детей и их оздоровления, местах ведения садоводства или огородничества.

Некоторые запреты касаются, например, разведения костров и выжигания травы на земельных участках. Также запрещается использовать мангалы и подобные конструкции.

Режим снимут после стабилизации пожарной обстановки.