Жители Саратовской области более девяти месяцев оставляют свои обращения в ЦУР региона через платформу обратной связи. Теперь регион один из первых попробует ее новый функционал. Он позволит сообщать о проблемах в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

С апреля 2020 года всего поступило более 1,9 тысячи сообщений, 950 через «Госуслуги.Жалобы», около 350 через портал госуслуг, свыше 500 сообщений — через официальные сайты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления области, на которых размещены специальные виджеты.

Больше всего граждан интересовали дороги — 18,9 процента, благоустройство дворов и общественных территорий — 18,5 процента и горячее питание младшеклассников — 12 процентов.