Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ирина Мясникова на заседании координационного совета 26 октября сообщила о росте темпов тестирования населения на коронавирус.

Она отметила, что средний показатель тестирования в сентябре составил 285 на 100 тысяч населения. И предложила выполнять тестирование на коронавирус у всех лиц с признаками ОРВИ, в том числе экспресс-тестами.

Для этого нужно рассмотреть вопрос оснащения медицинских организаций достаточным количеством тест-систем.