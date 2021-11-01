В октябре Центр управления регионом Саратовской области получил в работу 20 802 сообщения. Больше половины их них было направлено по теме «Вакцинация и лечение от коронавируса». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

10 685 вопросов граждане задали в специальной форме на сайте «Госуслуг» и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». 856 раз жители обратились к органам власти через соцсети. По сравнению с прошлым месяцем, в октябре специалисты зафиксировали на 9 690 сообщений о прививках и коронавирусе больше.

Выросший в разы интерес к ковидной тематике связан с введением в регионе QR-кодов и дополнительных ограничений.

Вторую строчку в рейтинге заняли вопросы ЖКХ. На эту тему саратовцы опубликовали в соцсетях 2 608 сообщений. Горожане писали об отсутствии отопления или воды, подаче тепла с перебоями, прорывах труб.