Почти две трети рыбной продукции на прилавках магазинов Саратовской области не соответствует установленным нормам качества, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В течение прошлого года сотрудники ведомства провели 176 проверок предприятий торговли, занимающихся продажей рыбы. 63 процента продукции не прошли лабораторные тесты. 155 проб исследовано на физико-химические показатели, из них восемь проб , или 5,2 процента, не соответствовали требованиям по содержанию массовой доли ледяной глазури. По микробиологическим показателям исследовано 502 пробы рыбной продукции, из них восемь, или 1,6 процента, не соответствовали гигиеническим нормативам; по паразитологическим показателям исследовано 277 проб, из них четыре не соответствовали обязательным требованиям.

По результатам проверок изъято из оборота 59 партий рыбной продукции объемом 528 килограммов.