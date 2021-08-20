Настоящий переполох случился 20 августа в Ленинском районе Саратова.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в правоохранительных органах, полицейским поступила информация о возможной угрозе взрыва.
Подозрения вызвали 2 больших бесхозных чемодана, которые оставили неизвестные на пересечении улиц 4-я Прокатная и Ломоносова.
Так как хозяев рядом с вещами не было, местные жители позвонили в участок.
Место возможной угрозы было оцеплено для исследования подозрительных предметов, в том числе кинологами.
Проверка показала, что угрозы чемоданы не представляют. В них находились только личные вещи.