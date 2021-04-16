В начале апреля в Саратове стартовал набор в «Школу новой политики», созданную на базе регионального отделения молодой амбициозной партии «Новые люди». Теперь каждый желающий, пройдя бесплатный курс семинаров и лекций, сможет попробовать себя в качестве кандидата в депутаты или наблюдателя с тем, чтобы изменить к лучшему жизнь в родном городе.

Организаторы проекта полны идей и ставят перед собой смелые задачи. Их цель – научить людей отстаивать собственные права и интересы и активно участвовать в политической жизни региона.

Принципиально новая образовательная платформа начнет работу сразу после майских праздников. Уже сейчас заявки на участие в ней подали свыше ста саратовцев разных возрастов. Специально для них организаторы проекта подготовили увлекательную и насыщенную программу, которая позволит участникам овладеть практическими навыками в теории и практике политического лидерства, подробно изучить современные коммуникативные стратегии и прикладные способы применения современных информационных технологий. В дальнейшем полученные знания позволят участникам проекта бросить достойный вызов саратовской апатии.

— Пора признать, что город не нашел выхода из сложных экономической, демографической и коммунальной ситуаций. – Но чтобы решить проблему, нужно перестать от нее закрываться. Болезненные точки города хорошо видны всем. Так не пора ли начать предпринимать меры по борьбе с ними? — считает руководитель реготделения партии Андрей Зобнин.

Саратовцев, готовых встряхнуть сонное царство в общественно-политической жизни родного края, ждут в местном штабе партии «Новые люди» по адресу: Саратов,Сакко и Ванцетти, 4В. Записаться на участие в проекте также можно по телефону 8-985-646-88-96 или через соцсети.