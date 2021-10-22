В Саратовской области ожидаются теплые выходные. Об этом рассказала замруководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

По ее словам, погоду в ближайшие дни будет определять обширнейший антициклон, из-за которого в выходные прогнозируется аномально теплая погода.

Ночью установится температура от +2 до +7 градусов, местами до +10, а днем воздух прогреется от +12 до +17 градусов. В Саратове ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +13 до +15.

Осадки в предстоящие сутки не ожидаются. Однако сильный ветер никуда не уйдет, местами его скорость достигнет в порывах до 15-19 метров в секунду.

В ночь на воскресенье через область пройдет атмосферный фронт, после которого потоки развернутся на северное направление. Охлаждение будет происходить постепенно от +6 до +11 градусов ночью, при этом днем – от +8 до +13.

Далее область вернется в климатическую норму, и в ночь на понедельник, 25 октября, будет от -2 до +3 градусов, днем — от +3 до +8. Далее синоптики ожидают продолжение охлаждения воздуха и первые морозы. Также в понедельник вероятны небольшие осадки.

Также стоит отметить, что в некоторых местах региона из-за мокрого снега на дорогах станет скользко.