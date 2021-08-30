Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Саратовской области на этой неделе.

Во вторник ожидается продолжение сухой и жаркой погоды. Ночью термометры покажут от 10 до 15 градусов тепла, в пониженных местах – до 5. Днем температура поднимется до 30 градусов. Ветер ожидается юго-восточный – от шести до 11 метров в секунду.

В первый день осени погода будет жаркой, но станет более неустойчивой. Местами по области пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный от шести до 11 метров в секунду, местами возможны порывы – до 15-19 метров в секунду. Ночью ожидается – 12-17 градусов, днем воздух прогреется до 25-30.

В четверг тоже ожидаются дожди. Ночью столбик термометра покажет 15 до 18 градусов тепла, днем – 23-28.

В пятницу саратовцев ожидает резкое изменение погоды — дожди, местами сильные, грозы и усиления северо-западного ветра. В ночь будет от 11 до 16 градусов, днем тоже похолодает– 18-23, на Востоке – до 25-27, в Правобережье при осадках– 10-12 градусов.

В Саратове ближайшей ночью ожидается 11-13 градусов, днем – 27-29. Первого сентября ночью – 13-15, днем – 26-28, во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой.

Второго сентября ночью около 15 градусов, днем – от 20 до 25. В пятницу ночью – 12-14, днем – 18-20, также ожидается продолжительный дождь и сильный порывистый ветер – до 20-25 метров в секунду.

Температура воды в Волге на сегодняшнее утро составила 23 градуса ровно.