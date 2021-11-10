Во второй половине недели в Саратовской области сохранится хмурая пасмурная погода. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентре.

Сегодня утром в регионе уже прошел первый снег. По сообщению синоптиков, он продолжится до конца недели.

С сегодняшнего вечера и по 12 ноября местами по области также ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом.

Температура воздуха в регионе прогреется максимум до +4 градусов днем. Вечером ожидаются первые серьезные морозы — термометр покажет до -10 ночью.

В Саратове сохранится облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Возможны небольшие дожди и туман утром. Порывы ветра будут достигать до 14 метров в секунду.

В ближайшие выходные дни ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Ветер будет не такой сильный, его порывы достигнут до 6-8 метров в секунду.

Температура воздуха прогреется днем до +5 градусов, а ночью опустится до -1.

С 15 ноября синоптики прогнозируют в Саратовской области осадки в виде мокрого снега.