В Саратовской области прогнозируется морозная неделя. Об этом «АиФ-Саратов» рассказали в региональном Гидрометцентре.

18 января ожидается ухудшение видимости на дорогах, а еще пройдет снег с сильными порывами ветра до 18 м/с.

Температура воздуха понизится до -15 градусов середине недели. А 19 января в Заволжье ожидается снег.

В северных районах региона столбик термометра упадет до -22 градусов, 20 января — в пределах от -10 до -17 градусов.

В пятницу столбик термометра покажет ночью до -23 градусов, а днем температура не поднимется выше -14.