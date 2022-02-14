На предстоящей неделе в Саратовской области будет снежно и морозно. Об этом «Новостям Саратова» рассказала начальник регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Снежные осадки в Саратовской области вернутся к концу недели.

Начиная с завтрашнего дня, 15 февраля, в Саратовской области установится небольшая и переменная облачность, отсутствие осадков, слабый ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, а также туман с видимостью до 500-200 метров. Такая погода продлится до конца недели.

Ночью столбик термометра покажет до -18 градусов, а днем температура воздуха прогреется до -3 градусов.

По прогнозу синоптиков, в выходные Саратовскую область снова будет засыпать снегом. Температура воздуха повысится и усилится ветер.

На следующей недели ожидается непродолжительный период антициклональной погоды с преобладанием отрицательной температуры воздуха в течение суток.