Погода в Саратовской области возвращается к климатической норме. Об этом сегодня, 8 ноября, рассказала замглавы регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Напомним, до сегодняшнего дня температурный режим в регионе был выше средних ноябрьских значений на 2-5 градусов, а на востоке — на 7-9. По норме в ноябре ночью уже должно быть ниже нуля, а днем ближе к нулю. Однако согласно прогнозам синоптиков, теплые дни в Саратове подходят к концу.

Завтра, 9 ноября, ожидается «перестроечный день». Будет прохождение атмосферного фронта, который принесет с собой холодные воздушные массы. По области пройдут осадки преимущественно в виде дождя, а на севере, по границе с Самарской и Пензенской областями, будет мокрый снег.

В ГУ МЧС отметили, что такая погода привет к ухудшению дорожной ситуации, в том числе видимости — до 500-1 тысячи метров, местами до 200 метров, а утром и ночью не исключается гололедица. Всем водителям, кто не сделал этого раньше, стоит поторопиться с «переобувкой».

Ветровой режим будет повышенный — 6-11 метров в секунду северо-западного направления, возможны порывы до 15-18-ти. Температура днем и ночью прогнозируется одинаковая, воздух прогреется до 2-7 градусов, на севере опустится до -3.

С 10 ноября по ночам будет -2, -7 градусов, днем температура воздуха опустится от -1 до +4, на юге при малой облачности может прогреться до 6-8 градусов.

С 11 по 13 ноября возможны кратковременные осадки в виде снега, но на землю он пока не ляжет. По предварительным данным, на следующей неделе ожидается дальнейшее понижение температур.