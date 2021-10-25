В Саратовской области установилась мрачная осенняя погода. Солнечные дни сменились похолоданием, которое задержится до середины недели. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Наступившая неделя будет пасмурной, но преимущественно без осадков.

Температура воздуха прогреется ночью от -3 и +2 до +2 и +7 градусов. Днем же столбик термометра покажет на неделе от +3 до +12 градусов.

С понедельника по среду ожидается спад температуры воздуха, она опустится ниже климатической нормы. После похолодания в Саратовскую область ненадолго вернется тепло, однако к пятнице пойдут дожди и температура упадет вновь.

—Нюансы температурного режима в ночные и дневные часы будут определяться наличием или отсутствием облачности, направлением воздушных потоков, — уточнила начальник ведомства Светлана Цветайло.

Также в Саратовской области на днях прогнозируется туман и первый, пока еще мокрый снег. Водителям области уже рекомендовали поспешить со сменой летней резины на зимнюю.