Жителей Саратовской области ожидает облачная погода с прояснениями и потепление до +20 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В период с 11 по 13 мая ночью и утром в регионе пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Юго-западный ветер немного утихнет ночью и подует с силой 5-10 м/с. Однако некоторых местах порывы достигнут 15 м/с. Днем ветер сменит направление на северо-западный и подует с силой 6-11 м/с, местами порывы усилятся до 15-17 м/с.

Температура ночью опустится от 0 до +5 градусов, а днем холода сменятся сильным потеплением от +15 до +20 градусов, местами в северной половине воздух прогреется лишь до +10 градусов.

В Саратове ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром жителей города встретит небольшой дождь, днем же — преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует ночью с силой 5-10 м/с, а днем северо-западный усилится до 6-11 м/с, временами порывы могут достигнуть 14 м/с. Ночью все также прохладно: температура опустится до +3…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +16…+18 градусов.

Также, по словам синоптиков, в период с 14 по 17 мая саратовцев все еще ждет переменная облачность и дожди.

С 14 по 15 мая подует западный ветер с силой 7-8 м/с. Температура воздуха ночью прогреется до +11 градусов, а днем — до +14.

С 16 мая по 17 мая ветер с западного перейдет на восточный и подует с силой 7-8 м/с. Температура воздуха ночью прогреется до +9 градусов, а днем от +13 до +16.