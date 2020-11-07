Синоптики обещают жителям Саратовской области завтра, 8 ноября, усиление западного и северо-западного ветра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

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