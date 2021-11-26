Погода на предстоящих выходных в Саратовской области будет неустойчивой. Об этом сегодня, 26 ноября, рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.

Сначала наступит скромное потепление, а сразу за ним последует дождь и снег — таков прогноз синоптиков.

Суббота будет похожа на пятницу. Будет такой же тихий день, как сегодня — солнечный, без осадков, легкая облачность. Подует юго-восточный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Днем температура колеблется от нуля до +3 градусов, ночью столбик термометра опустится: от 0 до -5, а в восточных районах до -8 градусов.

В воскресенье саратовцев ждет небольшой умеренный дождь, который накроет большинство районов, а также мокрый снег.

Днем будет от -1 до +4 градусов, а ночью на пару градусов ниже. ГУ МЧС предупреждает, что на дорогах по прежнему будет скользко, поэтому стоит быть аккуратнее.

В начале недели небольшое потепление закончится в область снова вернется похолодание, ведущее к зиме.