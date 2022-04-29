Саратовцам рассказали о погоде на майские праздники. Синоптики регионального Гидрометцентра заявляют, что в регионе будет прохладно.

Похолодание ожидается с 30 апреля по 4 мая в Саратовской области. По словам синоптиков, виноват в этом антициклон.

-На погоду повлияет антициклон, сформированный в арктическом воздухе. На майских праздниках в регионе ожидаются заморозки. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, — рассказали в Гидрометцентре.

Завтра, 30 апреля, наступает первый выходной день. Ночью в районах региона температура составит от +1 до +6 градусов, в низинах около -2. Днём воздух прогреется до +13…+18. Местами на территории Саратовской области возможен слабый дождь.

В воскресенье, 1 мая, осадков не ожидается. Однако в ночное время суток температура воздуха опустится еще сильнее, до +5…0 градусов. Днём воздух прогреется только до +10…+15.

В понедельник, 2 мая, столбики термометров в ночное время суток опустятся до +2…-3 градусов. Днем в областном центре будет еще прохладнее, воздух прогреется только до +7…+12.

Во вторник, 3 мая, ночью ожидается минусовая температура — +3…-2 градуса. Днём воздух прогреется до +13…+18.

В среду, 4 мая, ночью термометры покажут +4…+9 градусов градусов, днём будет небольшое потепление, воздух прогреется до +16…+21.

По словам синоптиков, такие температуры на 5-9 градусов ниже привычных значений для первых чисел мая. Ситуацию немного подправит отсутствие сильного ветра и осадков.