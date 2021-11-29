На наступившей неделе Саратовскую область ждет небольшое потепление. Об этом сообщает начальник регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Синоптики сообщают, что в регионе выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Они начнутся уже завтра, 30 ноября и продлятся по 3 декабря.

Температурный фон также, как и на прошлой неделе, остается выше климатической нормы, поскольку с воздушными потоками южной четверти на территорию области в начале недели поступили теплые и влажные воздушные массы с акватории Средиземного, Черного и Каспийского морей.

Ночью температура воздуха может прогреться от -2 до +6 градусов. Со 2 декабря начнется постепенное похолодание, столбик термометра покажет от -7 градусов ночью до +3 днем.

В среду в Саратовской области пойдет небольшой снег. Однако ниже одного градуса столбики термометров не опустятся, поэтому снежный покров снова не ляжет.

К четвергу осадки прекратятся, в пятницу их также не будет, однако погода прогнозируется облачная. Температура ожидается плюсовая от нуля до 6 градусов.

Передышка продлится два дня, а дальше регион снова накроют дождь и снег. Автомобилистов также предупредили об опасности на дорогах и настоятельно посоветовали поспешить с зимней резиной всем, кто еще не «переобул» машины.