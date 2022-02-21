В Саратовской области устанавливается весенняя погода. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

По мнению синоптиков, такие погодные условия в регионе вызваны прохождением атмосферных фронтов. Завтра, 22 февраля, существенных осадков по Саратовской области не ожидается.

Ближайшей ночью установится температура -6…-1 градусов, при прояснении может опуститься до -10. Днем снова будет потеплее, от -1…до +4 градусов. Ветер подует южный со скоростью 6-11 метров в секунду, при порывах возможны усиления до 14 метров в секунду.

В середине недели в Саратовской области ожидается прохождение атмосферных фронтов. Они принесут с собой обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха опустится на отметку от -3 до +2 градусов, днем прогреется от -1 до +4 градусов. В среду ветер подует с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду, при порывах — от 15 до 17 метров в секунду. А в четверг — северо-западный со скоростью 5-10.

В конце недели в области ожидается рост атмосферного давления, из-за чего осадки прекратятся. Ночью термометр покажет до -6, на севере — до -10. Днем потеплеет до +3. Ветер подует с севера со скоростью 5-10 метров в секунду.

Также синоптики отметили, что перепады температуры и потепление несут в себе опасность сползания снега и образование гололедицы на дорогах.