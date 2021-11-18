В саратовском театре кукол «Теремок» 19 и 20 ноября пройдут две театральные премьеры народной артистки РФ Татьяны Кондратьевой. Художник-постановщик — заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Татьяна Старикова.

Показ рассчитан на зрителей от четырех лет. Это история на основе русской народной сказки, в постановке задействованы перчаточные куклы на

ширме и ростовые куклы.

Жанр спектакля — музыкальная сказка, поэтому важную роль в постановке играют музыкальное оформление и хореография. Тексты песен написаны актрисой Полиной Садовской, хореография поставлена Марией Кривоносовой.

Он расскажет маленьким зрителям о настоящей дружбе, честности и взаимовыручке. О том, что нужно заботиться друг о друге, защищать, ведь только вместе можно одолеть любые беды и несчастья. Пусть Лиса очень коварна, а Медведь и Волк очень сильны, но их можно победить и прогнать, если действовать сообща.

В спектакле заняты артисты Мария Кривоносова, Полина Садовская, Екатерина Пояркина, Ксения Волкова, Вадим Ефремов, Данила Шувалов, Данила Ключников.