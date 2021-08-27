Саратовцев ожидают прохладные, практически осенние выходные на этой неделе. Об этом сообщает специалист Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Лариса Васильева.

Погода в большинстве районов Саратовской области в субботу и воскресенье будет антициклональной. Переменная облачность продержится до начала следующей недели.

В субботу и понедельник в регионе пройдут небольшие дожди. Ветер ожидается северо-восточный – пять-десять метров в секунду, порывы – до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха значительно упадет — от 10 до 15 градусов тепла, в низинах – до 7. Днём сохранится теплая погода – от 22 до 27.

В городе ожидается от 12 до 14 градусов ночью и от 22 до 26 – днем. Осадков синоптики не прогнозируют.

Температура воды в Волге продолжает опускаться — сегодня утром она составила 23,4 градуса.