На предстоящих выходных в Саратовской области будет сухо и тепло. Об этом рассказала специалист регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

Синоптик объяснила, что в связи с прохождением антициклона по региону, выходные пройдут без осадков, а температура воздуха превысит климатическую норму на пару градусов.

Уже сегодня в регион стали поступать теплые западные и юго-западные воздушные массы, также потепление распространится и на начало следующей недели.

Этой ночью будет от нуля до +5, в пониженных местах – от 1 до 3 градусов ниже нуля. Завтра днем обещают до 7-12, в последующие дни – от 9 до 15. На севере прохладнее.

Ветер в области ожидается западный, юго-западный – от 3 до 8 метров в секунду, завтра в северных, соседствующих с Пензенской и Самарской областями районах возможны порывы до 11-13 метров в секунду.

В центре Саратова ночью от 2 до 5 градусов тепла, на окраинах, в Энгельсе и у аэропорта «Гагарин» – около нуля. Завтра днем обещают от 9 до 11, в воскресенье – от 10 до 13, понедельник – 13-14 градусов тепла.