Сегодня, 22 августа, в Саратовской области ожидается благоприятный день без осадков, сообщают специалисты регионального УГМС.

Днем в регионе температура не поднимется выше 26 градусов тепла, порывы северного ветра достигнут максимум 14 метров в секунду. День будет преимущественно солнечным с переменной облачностью.

В ночь температура опустится до 10 градусов тепла. Ветер немного сменит свое направление с северного на северо-восточный с порывами в 10 метров в секунду.

Воздух в субботний день в Саратове прогреется до 21 градуса тепла ближе к вечеру. Утром и днем температура будет прогреваться, начиная с 13 градусов. Порывы северного ветра ожидаются со скоростью в семь метров в секунду.