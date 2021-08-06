Синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева рассказала корреспонденту информационного портала «Новости Саратова» о погоде, которая ожидает саратовцев в ближайшие выходные.

В Саратовскую область вернется жаркая погода. Антициклон ожидается на территории региона ближе к выходным. По прогнозам синоптиков, осадков в жару не ожидается. Уже сейчас температура воздуха растет.

Сегодня ночью температура воздуха по области будет колебаться от 14 до 19 градусов, в пониженных местах – до 10. Завтра днем, 7 июля, она поднимется до 30-35 градусов. В ночь на воскресенье – 15-20 тепла, днем – 31-36. В ночь на понедельник – 17-22, днём ожидает такая же погода, как и в выходные– 31-36.

Ветер в регионе ожидается восточный, с порывами от шести до 11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. В начале следующей недели в южной половине области ожидается сильный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду.

По словам Васильевой, такой температурный режим и характер погоды способствуют усилению пожароопасной обстановки. На территории региона сохраняется четвертый и пятый класс пожароопасности, и в ближайшее время ситуация будет сложнее. Синоптик просит саратовцев быть аккуратными с огнем во время отдыха на природе.

В городе надвигающейся ночью будет около 17 градусов, днём – 30-32. В воскресенье и понедельник ночью – от 18 до 20, днём – 33-35.

Температура воды в реке на Волгоградском водохранилище близ Саратова составила сегодня утром 25,6 градусов выше нуля.