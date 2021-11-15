В Саратовской области выявлены партии некачественной молочной продукции. Об этом сообщает управление ветеринарии по Саратовской области.

Отдел химических исследований ФГБУ «Саратовская МВЛ» выявил нарушения в некоторых партиях поступившей в Саратов молочной продукции.

В пяти пробах молока выявлены несоответствия требованиям качества и безопасности. В одной из них обнаружена фальсификация молочного жира, еще две не соответствуют по жирнокислотному составу.

В двух пробах сливочного масла обнаружен консервант «сорбиновая кислота». Информация о некачественной продукции направлена в управление Россельхознадзора.