С сегодняшнего дня, 17 января до 7:00 18 января на шести улицах Саратова будут чистить дороги, в связи с чем водителей попросили не оставлять свои машины на шести улицах. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

С 20:00 лучше не ставить машины на Слонова — участке от Астраханской в сторону Университетской, перекрестке Рахова и Московской.

С 21:00 на перекрестке Новоузенской и Рахова, Большой Затонской и Малой Горной, в районе кольца трамвая №9 на Огородной, пересечении Менякина и Муленкова.