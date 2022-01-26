Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцев попросили не садиться за личные авто РубрикиНовости Саратова Саратовцев попросили не садиться за личные авто По Новости Саратова - 26.01.2022 70 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Администрация Саратова обратилась к жителям с просьбой отказаться от поездок на личных автомобилях. Это поможет коммунальным службам оперативней убрать от снега дороги. Напомним, из-за последствий осадков утро в городе уже началось с заторов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Отряд тяжелой техники убирает дороги в Саратовской области Учитель года с дочкой в Саратове разбились в ДТП. Дело прекращено Сообщения о минированиях в саратовских школах не подтвердились ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Отряд тяжелой техники убирает дороги в Саратовской области Новости Саратова - 26.01.2022 0 На территории муниципальных районов Саратовской области погодная ситуация остаётся непростой. Даже в отсутствие снегопада из-за низовых метелей блокируются дороги к населённых пунктам. Дорожные службы... Учитель года с дочкой в Саратове разбились в ДТП. Дело прекращено 26.01.2022 Сообщения о минированиях в саратовских школах не подтвердились 26.01.2022 Вера Афанасьева: А Сталин на коньках будет? 26.01.2022 Саратовцев попросили не садиться за личные авто 26.01.2022