Администрация Саратова обратилась к жителям с просьбой отказаться от поездок на личных автомобилях.

Это поможет коммунальным службам оперативней убрать от снега дороги.

Напомним, из-за последствий осадков утро в городе уже началось с заторов.

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