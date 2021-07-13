В период с 12 по 30 июля на нескольких автодорогах Саратовской области запланировано передвижение воинских колонн. Об этом сообщает пресс-служба приволжского округа росгвардии.

Передвижение планируется по автодорогам Нижегородской, Кировской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей. Также будут заняты дороги Пермского края, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Марий Эл.

Росгвардейцы обращают внимание граждан на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.

Напомним, что до этого появилась информация о том, что сотрудники Росвгардии из Саратовской области примут участие в масштабных учениях «Заслон-2021». Районами проведения учения определены территории нескольких субъектов Российской Федерации: Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.