Участились случаи мошенничества с продажами красивых дат на свадьбу. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

-22 февраля этого года – зеркальная дата, в которую мечтают узаконить свои отношения многие пары. Однако бронировать дату заключения брака необходимо заранее, а именно за три месяца до желаемого дня регистрации. Тут «на помощь» романтически настроенным парам приходят мошенники, — сообщают в пресс-службе.

Эксперты напомнили, что продажа даты на свадьбу не более, чем уловка. Подавать заявление о регистрации брака жених и невеста должны лично.