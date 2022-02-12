В Саратове все чаще стали регистрировать случаи появления диких животных, распространяющих бешенство.

Как сообщил руководитель регионального управления Россельхознадозра Алексей Частов, носителями бешенства становятся и обычные уличные кошки.

— Кошки опаснее при распространении бешенства, так как имеют способность прыгать более высоко, чем собака. Поэтому укусы могут быть у человека в разных местах – на руках и голове, — предупредил жителей Саратова и области глава регионального Россельхознадозра.

Лисы стали все чаще появляться на окраинах города, что фиксируют в соцсетях и сами горожане.

Чиновник напомнил, что именно лисы являются главными распространителями бешенства.