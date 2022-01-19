В пресс-службе мэрии Саратова обратились к горожанам и попросили их быть внимательнее при ходьбе под крышами домов из-за скопления снега и льда.

-В связи с выпадением большого количества осадков появляется угроза схода снежных и ледяных масс с крыш зданий. Администрация рекомендует не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару сверху слышится подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и искать источник звука. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием, — написали в обращении.