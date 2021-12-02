ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» предупреждает абонентов о возможном мошенничестве.

В настоящее время в Саратове участились случаи, когда к потребителям приходят мошенники и предлагают оплатить услугу по замене электросчетчика в связи с истечением его срока годности.

При этом мошенники могут представиться сотрудником энергетической компании и предъявить поддельное удостоверение.

ООО «СПГЭС» извещает о том, что замена счетчиков с истекшим сроком межпроверочного интервала проводится только специалистами ООО «СПГЭС» и полностью на безвозмездной основе. Кроме того, убедиться, что электрик или контролер действительно является сотрудником СПГЭС, можно позвонив по телефону приемной — 24 — 75 — 54, или по дополнительным телефонам: 24- 78- 06 (Центральный р-он), 24- 76 -80 (Ленинский р-он), 24- 76- 84 (Заводской р-он). Об этом сообщили в пресс-службе компании.