В областном центре состоится благотворительный бал «Спешите делать добро!». В мэрии сообщили, что мероприятие будет посвящено борьбе с онкологическими заболеваниями.

Ежегодное торжество пройдет 10 февраля. Оно проводится по инициативе Саратовской региональной общественной организации помощи больным онкологическими заболеваниями «Жизнь» и Ассоциации онкобольных пациентов «Здравствуй!».

Главной целью бала является обратить внимание общества на это заболевание. Участниками станут люди, поборовшие этот недуг.

Мероприятие пройдет 10 февраля в 18 в ТЮЗе на Вольской, 83. Вход на благотворительный бал – свободный.