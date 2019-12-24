24 декабря в 17:00 в храме во имя Спиридона Тримифунтского, находящемся в поселке Солнечный-2 Саратова на бульваре Героев Отечества, состоится торжественная встреча святыни, привезенный с острова Корфу.

Ежегодно паломникам, приезжающим на Корфу, передается на поклонение в один из храмов обувь с ног святителя Спиридона Тримифунтского.

«Все, кто несет служение в храме на острове Корфу, убеждены: святой Спиридон сам посещает страждущих людей — уже много столетий при переоблачении мощей является чудо: бархатные башмачки святителя оказываются стоптанными», — объясняет настоятель храма во имя Спиридона Тримифунтского иерей Александр Чеботарев.

Башмачок из бархата будет храниться в храме во имя Спиридона Тримифунтского

В День памяти святителя — 25 декабря в 8 часов утра, в храме во имя Спиридона Тримифунтского состоится служба.