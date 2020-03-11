18 марта в 18:30 в Большом зале Саратовской консерватории встречаем весну в компании лауреатов международных конкурсов Ольги Алакиной (сопрано), Нины Васильевой (флейта), Ольги Ушаковой (фортепиано).

Вечер инструментальной и вокальной музыки «Весна идет!…» составлен из лучших и всеми любимых романсов Э. Грига, И. Брамса, П. Чайковского, С. Рахманинова, каждый из которых поистине является жемчужиной классического репертуара. Концерт ведет кандидат искусствоведения Елена Пономарева.

Настройтесь на весну под звуки нескучной классики.