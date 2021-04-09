Завтра, 10 апреля, в селе Квасниковка Энгельсского района в 10:55 состоится велопробег «Поехали!», посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

— Приглашаю всех принять участие в этом мероприятии. Лично для меня, как и многих жителей Саратовской области это место является особенным, переполняет гордость, понимая, что именно нам, саратовцам посчастливилось родиться и жить, рядом с местом, о котором 60 лет назад узнал весь мир! Первый человек Земли, покоривший космос — он наш! Это исторический факт, которым сегодня гордимся мы и будут гордиться всегда!

Благодаря поддержке нашего земляка, спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, Парк покорителей космоса, который строится по его инициативе и при его поддержке, станет центром притяжения для туристов со всего мира, памятник подвигу советского человека, свидетельством мощи и славы отечественной науки! А мы будем посещать это место с самыми любимыми и родными с большим удовольствием и гордостью за нашу Великую страну — Россию, — отметила член Общественной палаты Саратовской области Елена Склярова.