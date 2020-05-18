Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия отменены во всей России. Но саратовцы не унывают и придумывают различные способы отметить Великий праздник Победы. В связи с этим местных жителей приглашают на виртуальные спектакли и марафон в честь 75 годовщины победы на немецкими фашистами.

Также мероприятия приурочены к Году памяти и славы.

Так, клуб «Заводской» организовал рубрику «Путешествуй вместе с нами» и готов познакомить зрителей с танцевальным искусством Австрии. Композицию «Венский вальс» от танцевального коллектива «Талисман» можно увидеть на странице клуба в социальной сети ВКонтакте.

А в музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского продолжается видео-марафон в формате флешмоба «Читаем книги Победы». Чтобы принять в нем участие необходимо отправить на электронный адрес sarusadba@yandex.ru видео с прочтением отрывка из произведения, посвященного Великой Отечественной войне. Прием заявок осуществляется до 1 июня. А сам флешмоб состоится 22 июня 2020 года на YouTube-канале музея в режиме нон-стоп и городских библиотеках Саратова.