В Саратове 12 июня состоится интеллектуальная игра «Победы России». О ней рассказал региональный министр спорта Александр Абросимов на своей странице в Instagram.

—12 июня Дмитрий Губерниев проведет уникальную викторину, чтобы выяснить, кто лучше знает историю нашей страны! Уже завтра на сайте волонтерыпобеды.рф стартует регистрация участников интеллектуальной игры «Победы России». Сама викторина начнется в 12:00 по московскому времени 12 июня и продлится 20-30 минут. Главная задача — отвечать на все вопросы правильно и максимально быстро. Победитель сможет выиграть поездку в один из городов нашей великой страны, — написал Александр Абросимов.

Напомним, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.