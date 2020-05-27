Саратовцев приглашают поучаствовать в конкурсе #ГотовкПобедам. Информация об этом появилась в официальной группе ВКонтакте «Волонтеров Победы».

Прием заявок на Всероссийский конкурс будет осуществляться до 14 сентября 2020 года.

Для участия необходимо отправить заявку от лица руководителя школьного отряда, общественного центра или местного штаба.

Для участия в конкурсе нужно:

Подать заявку на мероприятие руководителю команды: https://drive.google.com/file/d/1iN6kUw5qbL0SPoN8hgcW.

Каждому члену команды (до 10 человек) и руководителю местного штаба, общественного центра или школьного отряда зарегистрироваться на мероприятие на сайте: https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/2806

Прислать свои анкеты до 14 сентября 2020 года на окружную почту с темой письма «Всероссийский конкурс #ГотовкПобедам»,

Ждать результатов о прохождении во второй этап конкурса.

Покажите на всю страну, что вы лучшие! Участвуйте во Всероссийском конкурсе #ГотовкПобедам. Рассказывайте о своей работе, делитесь своими успехами и побеждайте!

Лучшие будут награждены путевкой для участия в Международном форуме Волонтеров Победы.

Подробности о конкурсе можно найти в положении.

Напомним, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.