Саратовский исторический парк «Россия — Моя история» запустил акцию по сбору материалов и семейных архивов о героях великой отечественной войны и тружениках тыла «Победа. Моя история».

По информации организаторов, к 9 мая поступило более 300 документов и фотографий от местных жителей. Это не просто архивные материалы – это 110 человеческих судеб.

Отмечается, что каждая полученная история будет сохранена и представлена посетителям Исторического парка. Все материалы адаптируют под формат онлайн-выставки, которую можно будет посмотреть по ссылке https://myhistory64.ru/pobeda/index.html.

Саратовцы могут прислать свои истории и фотографии своих родственников до 24 июня текущего года на электронную почту pobeda@myhistory64.ru.