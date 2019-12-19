Детский развивающий центр «Колосок», действующий при саратовском храме во имя святой равноапостольной Марии Магдалины, приглашает детей и взрослых принять участие в благотворительной акции «Рождественский ангел».

До 3 января 2020 года в центр «Колосок» (ул. 2-я Садовая, 23А, район Городского парка) можно принести новые игрушки, детские развивающие пособия, настольные игры, наборы для творчества, книги, сладости. Из этого будут сформированы рождественские подарки для подопечных центра — детей из многодетных и малообеспеченных семей Саратова.

Акция проводится уже четвертый год. На прошлое Рождество благодаря помощи неравнодушных саратовцев подарки получили более шестидесяти детей из нуждающихся семей и более тридцати детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8-986-994-11-57, 20-20-12.