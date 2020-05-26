Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе «Фронтовые зарисовки». Целью мероприятия является приобщение детей к духовно-нравственным, патриотическим и культурным ценностям средствами художественного творчества.

Конкурс проводится в следующих возрастных группах:

— 1-я возрастная группа: 5 – 9 лет включительно;

— 2-я возрастная группа: 10 – 14 лет включительно;

— 3-я возрастная группа: 11 – 18 лет включительно.

Чтобы стать участником необходимо: с 1 по 15 июня 2020 года (при снятии ограничительных мер режима самоизоляции) необходимо представить заявку на участие в конкурсе и конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями к оформлению конкурсного материала. Прием заявок осуществляется в Оргкомитете по адресу проспект Энтузиастов, 35, телефон: 8(8452)67-75-75.

Принимаются только оригиналы работ. Отправленные рисунки по почте, в том числе электронной, рассматриваться не будут. Подробнее можно ознакомиться в Положении конкурса.