Жителей Саратова и области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе #МояИстория. Информация появилась в официальной группе ВКонтакте «Волонтеры Победы».

Принять в нем участия могут подростки от 14 до 18 лет. По итогам конкурса отберут победителей, которые смогут посетить Всероссийскую смену Российского движения школьников с 29 августа по 20 сентября во Всероссийском детском центре «Океан». Помимо этого, для пяти призеров из номинаций из каждого субъекта РФ приготовили дипломы и ценные подарки от этого Движения.

Всего в конкурсе будет две номинации. Для участия в первой — «Моя семья — моя история» — необходимо сделать семейный альбом в цифровом или материальном виде, посвященный истории конкретной семьи участника конкурса. Обязательно должны быть фотографии и документы о родственниках.

Для номинации «Герои есть в каждой семье» нужно написать эссе не более двух страниц, повествующее историю Вашей семьи в период 1941-1945 гг.

Заявки принимаются до 7 июня и 9 июля по обеим номинациям соответственно. Их можно прислать на электронный адрес myhistory@vsezapobedu.com с пометкой «Конкурс» и написать название номинации в теме письма. А запись на мероприятия проходит здесь https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/3171