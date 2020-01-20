1 февраля на стадионе «Зимний» состоится «Саратовская лыжня — 2020».

По информации мэрии, участники получат подарки, а также самый яркий спортсмен будет награжден отдельно. Также будет организованна развлекательная программа и фудкорт.

Заявку можно подать по электронному адресу sarski2018@mail.ru. Она должно быть в форме Excel по образцу. Положение соревнований можно найт на сарспорт.рф, однако в настоящий момент он заблокирован хостинг-провайдером.

Отметим, что заверенную врачом заявку нужно подать не позднее 31 января в МУ «СШОР №3» на Гвардейской, 13 и 1 февраля на стадионе с 9:00 до 13:00. Там же лыжникам выдадут нагрудные номера.

Для получения дополнительной информации можно позвонить по номерам: (8-8452) 37-29-50 (с 09:00 до 17:00) или 37-29-52.