Портал «Культура.РФ» подготовил спецпроект, собрал значимые фильмы и спектакли военных лет, а также лекции чтения поэтами-фронтовиками своих стихотворений. Он приурочен в честь 75 годовщины со дня Великой Победы в 1945 году.

Главный акцент организаторы сделали на онлайн-марафон #75словПобеды, который стартовал 25 апреля во время «Библионочи – 2020».

Саратовцев приглашают принять участие в чтении произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Для этого необходимо записать на видео прочтение любимого стихотворения, отрывок сохранившегося письма солдат, а также из книг военного времени и опубликовать его в любой соцсети с хештегом #75словПобеды. К акции уже присоединились более 52 тысяч россиян.