Член Саратовской общественной палаты Всеволод Хаценко пригласил саратовцев присоединиться к челленджу #ГагаринЗемляСаратовская. Это онлайн-акция, инициированная областной универсальной научной библиотекой, проводится в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram. Все желающие смогут поделиться своим мнением о значении подвига первого космонавта и о личности Юрия Гагарина, а также порассуждать о будущем космонавтики в России.

Для участия необходимо опубликовать пост вместе с хэштегом #ГагаринЗемляСаратовская

Самые интересные публикации будут размещены в официальных аккаунтах библиотеки.

— Гагарин Юрий Алексеевич – Герой, первый космонавт планеты, наш саратовский парень и настоящий человек с открытой улыбкой и сердцем мечтателя-первопроходца. Сотни видео, различных интервью, фотографий, статей, очерков, воспоминаний сегодня подтверждают мой тезис.

Уверен, для каждого человека планеты имя Юрия Гагарина, рождает особые чувства и мысли, а кого-то вдохновляет на поступки, присущие настоящим героям. Образ русского парня смело шагнувшего в неизвестность предстал перед жителями всего Мира, как квинтэссенция мудрости и творчества советских ученых, бесстрашия советского человека.

Для меня Гагарин все больше и больше становится феноменом в содержании которого, я вижу: личность Юрия Алексеевича; героическое наследие первого космонавта и его образ, продолжающий жизнь в настоящем времени, — подчеркнул Всеволод Хаценко.

Он рассматривает Юрия Гагарина через три аспекта.

— Первый из них — личность. Только задумайтесь! Именно по улицам Саратова, как и мы сегодня, ходил юный Юрий Гагарин, именно в Саратовском аэроклубе ДОСААФ СССР случился первый полет за штурвалом самолета!

Юрий Алексеевич учился в Саратовском индустриальном техникуме, ныне Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Кстати, Юрий Гагарин оставил след и в городском пространстве Саратова. Все мы знаем сквер имени О.И. Янковского, который расположен у театра драмы. Именно это культурное пространство обрамлено забором, который отливали студенты, так называемые «индустрики». Уверен, рука первого космонавта планеты была причастна к данной работе, так как он был секретарем ДСО «Трудовые резервы».

Факты для творческой молодежи. Гагарин играл на трубе, занимался в оркестре. Замечу, что в перерывах между репетициями молодой Юрий Алексеевич не отдыхал, а бежал на танцы! И очень любил проводить время на Волге.

Талантливый человек – талантлив во всем! Но как говорится для успеха необходимо 10% таланта и 90% труда. Данную формулу доказывает личным примером наш Юрий Гагарин.

Героическое наследие.

Полет в космос Человека, бесспорно, главное событие 20 века! Давайте попробуем найти ответна вопрос, что вело Юрия Алексеевича Гагарина вверх?

Первый космонавт земли однажды признается: «…Циолковский перевернул мне душу. Это было посильнее Жюль Верна, и Герберта Уэллса, и других фантастов. Все сказанное ученым подтверждалось наукой и его собственными опытами».

Уже после полета в одном из интервью Гагарин так описывает небо земли и путешествия к другим звездам: «Мы привыкли к тому, что небо имеет голубой цвет. Мы воспеваем это небо в своих песнях, этот цвет неба в стихах. Полны лирики стихи, когда пишут о небе, когда поют песни о небе. Но в космосе небо имеет совершенно другой, непривычный для нас цвет, черный цвет. И он несколько не привычен для нашего глаза. Но, может быть, когда мы будем летать дальше, к другим планетам, может быть даже, когда будем летать в другие звездные миры, в это время нам понравится больше чем голубой, черный цвет неба, так как мы привыкнем к нему. А пока, нам, конечно, приятнее когда голубое…»

Гагарин продолжает: «…А когда подойдет моя очередь, когда доверят мне полет, то я полечу. Будь то полёт вокруг земного шара или к Луне, к Марсу, к Венере, а может быть даже и в другую звездную систему…»

Идея русского космизма отражается в словах Юрия Алексеевича, идеи Циолковского, Вернадского, Федорова. Невольно задерживаю дыхание, когда осознаю Величие наследия этих людей, и рождаются стихи:

Я взялся память сохранить:

Старинных храмов стан и высь,

Героя творческую мысль,

Что человеком учить быть.

Я ветру просьбу прошептал…

И он разнес по миру зов.

Народ то хлопал, то кивал,

Но веру прятал на засов.

С мольбою древо я обнял,

Что подпирает неба свод.

И великан со мной дыша,

Наполнил мыслью кислород.

Народ вдыхал, а ветер нёс.

Посланье впитывала кровь.

И разливалась мысль, как плёс,

И единила всех любовь.

На берегах рождалась жизнь.

И за жатвою шла жатва,

И поднимались города,

Идя в космическую высь.

И сверху вниз смотрел народ,

На кроны древ, на купола,

На берега и слышал зов –

Великой памяти слова.

Храните храмов стан и высь,

Героев творческую мысль,

Что человеком учит быть,

Храните всё, что учит жить!

Сегодня образ Гагарина принимает особое значение не только для России, но и всего Мира. Саратов не только колыбель космонавтики, но и центр притяжения!

В Саратове Юрий Гагарин встал на крыло, и в Саратовской области было свершено первое приземление первого космонавта планеты!

Помню, как в школе №1 г. Энгельса я сбегал с уроков, чтобы посетить место приземления.

Гонки на грузовиках, показательные полеты авиатехники, прыжки парашютистов, концертные программы, выставки и многое другое – зажигало сердце школьника.

Сегодня на месте приземления возводится Парк покорителей космоса! Объект Мирового значения строится в несколько этапов, с прицелом в далекое будущее, о котором, я думаю, как раз и говорил Юрий Алексеевич Гагарин.

Идея создания Парка покорителей космоса, да и реализация проекта возможна благодаря Вячеславу Викторовичу Володину, председателю Государственной Думы ФС РФ. Важно, что в Парке на круглогодичной основе будут работать объекты современной инфраструктуры, информационный центр, прогулочные маршруты, зоны отдыха.

Пусть место приземления станет еще более значимым местом притяжения для школьников, студентов, молодых ученых и для туристов из всех уголков России и мира.

Нам еще предстоит осмыслить значение данного объекта в вопросах воспитания детей и молодежи, в вопросах развития туризма и науки, экономики и имиджевых показателей, влияющих на инвестиционную привлекательность региона. Уверен, все эти вопросы будут детально разбираться профессиональным сообществом, экспертами, общественниками, представителями власти, — подчеркнул Всеволод Хаценко.