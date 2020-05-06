Саратовцев приглашают принять участие в общероссийском исполнении песни «День Победы», инициатором которой стало общественное движение «Бессмертный полк России».

— Спеть всем вместе знаменитую песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова предлагается 9 мая, после традиционной минуты молчания в 19:00, — говорится в официальном приглашении.

Участникам нужно будет распечатать портреты героев, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны или тружеников тыла, выйти с ними на балкон и спеть главную песню Победы.

Эту идею президенту России Владимиру Путину озвучили во время видео-встречи участники акции «МыВместе».

— Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь — я буду душой и сердцем вместе с вами, — пообещал глава государства.

Кроме того организаторы напомнили, что «Бессмертный полк» в этом году пройдет в режиме онлайн из-за коронавируса.